فوز إنجلترا على كوسوفو 4-0 وبلغاريا على التشيك 1-0 في تصفيات اليورو

نجح المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، في تحقيق فوزا سهلا خارج ملعبه، على حساب مضيفه كوسوفو بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو ، وضمن المنتخب الإنجليزي، تأهله إلى اليورو القادم، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة.

وافتتح هاري وينكس أهداف المباراة في الدقيقة 32 بعد تمريرة من تشامبرلين، توغل بها إلى منطقة جزاء أصحاب الأرض مسددا الكرة في الشباك، وقبل نهاية المباراة بـ 12 دقيقة، ظهر هاري كين ونجح في تسجيل ثاني أهداف منتخب بلاده، بعد عرضية من ستيرلينج حاول المدافع إبعادها ولكنه أخطأ لتصل الكرة إلى كين الذي وضعها بدوره في الشباك.

وفي الدقيقة 82، مرر ستيرلينج المتألق الكرة إلى راشفورد على مشارف منطقة جزاء الضيوف، ومن لمسة واحدة وضعها في الشباك معلنا عن الهدف الثالث، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبعد خطأ دفاعي من لاعبي كوسوفو ضغط كين على المدافع واستخلص منه الكرة ومررها إلى ماونت الذي نجح في وضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب الإنجليزي إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة، وتجمد رصيد كوسوفو عند النقطة 11 في المركز الثالث.

وفي المجموعة الأولى أيضا، تمكن منتخب بلغاريا من الفوز على حساب التشيك بهدف نظيف، ليرتفع رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الرابع، ويتجمد رصيد التشيك عند النقطة 15 في المركز الثاني.



