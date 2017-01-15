خطة أمنية لراحة الجماهير في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي

تم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والإنضباط الكامل بالطرق المؤدية للإستاد وصولاً للمدرجات بمناسبة إقامة فعاليات إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبى "مصر - زيمبابوى" يوم الجمعة الموافق2019/6/21 م بإستاد القاهرة الدولى .. وذلك على النحو التالى :-



•لن يسمح بدخول الإستاد إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع .

•تقرر فتح أبواب الإستاد للجماهير من الساعة 1 مساءً يوم المباراة، على أن تغلق الأبواب فى تمام الساعة 6.30 مساءً ، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد.

•يحظر إصطحاب الممنوعات والآلات التى يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بجسم الإنسان حتى لو كانت غير مصممة لهذا الغرض وجميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو الغير مبرر سبب لحملها أو أية أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدوياً أو تصويرها بإستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة .. من بينها الآتى ( الأسلحة النارية بكافة أنواعها "حتى المرخص منها، أو التى يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص"- محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية – شماريخ – الآلات الحادة والمدببة – أجهزة التسخين ومصادر الإشتعال - مواد سريعة الإشتعال -عبوات الغاز المضغوطة - أقلام الليزر – الصفارات – الإسبراى – POWER BANK - علب الكبريت – العصى الخشبية للأعلام- الولاعات – شواحن التليفونات المحمولة – التليفون المحمول المغلق - زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية – الأسلاك الكهربائية بأنواعها ، البطاريات الجافة – أجهزة الريموت كنترول – مفاتيح الكهرباء – شرائح لحام الأسلاك) .

•يسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة فى أطباق "فويل"، الهواتف المحمولة المفتوحة.

•تم تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد كافة مظاهر الشغب أو الإحتكاك وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، كما تم إعداد عدة منافذ لسهولة دخول وخروج الجماهير من خلال نقاط فرز وتفتيش عبر تلك المنافذ وحتى الوصول للمدرجات ، ووضع خطة مرورية لإستخدام التحويلات والمحاور المرورية البديلة بمنطقة الإستاد عند الضرورة .

•تم وضع علامات إرشادية بمنطقة إستاد القاهرة لإرشاد وإعلام الجماهير بأماكن الدخول وساحات الإنتظار وطرق الوصول والخروج من وإلى المنطقة، إلى جانب الخدمات الأمنية المتواجدة والتى يمكن الإسترشاد من خلالها.

•سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حسم وحزم فى مواجهة أى إخلال بالأمن والنظام .. كذا تنفيذ أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وما تضمنه من تجريم الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون حق أو كان محرزاً أو حائزاً ألعاباً نارية أو مواد حارقة أو قابلة للإشتعال أو الإتيان بأية أفعال تؤدى لأحداث شغب أو إعتداء على المنشآت.

ويشار إلى أن الشركة المنظمة لدخول المباريات والشركات الأمنية التابعة لها إنتهت من كافة الإستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على إستاد القاهرة، ووضعت مجموعة من المعايير العالمية تحقق كافة عناصر الأمن والأمان، من بينها ما يلى :-

•الإستعداد بأجهزة الكشف عن بطاقة المشجع أو الـ"Fan ID " ومطابقتها مع التذكرة، حتى لا يتم تسلل أى أحد غير معروف أو مشكوك فى سلوكه أو لا يحمل بطاقة المشجع مع التذكرة المعتمدة الصادرة عن الشركة، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين المصريين والضيوف الأجانب الحاضرين من أجل تشجيع منتخباتهم الوطنية فى إطار الروح الرياضية.

•الإستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التى تستخدم فى تعكير صفو المباريات.

•لأول مرة فى الملاعب المصرية، الإستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها فى المباريات الرياضية .

•لأول مرة، سيتم تأمين الإستادات وجميع مباريات البطولة بإستخدام طائرات "الدرونز"، للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم ونقل صورهم إلى الإدارة المعنية بأمن الإستادات لمطابقة الوجوه، مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقات المشجعين أو الـ Fan ID .

•لأول مرة فى مباريات البطولة ، يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الإستاد وتحركاته، بدءاً من دخوله منطقة الإستاد وحتى خروجه من البوابات المجهزة .

وتهيب وزارة الداخلية الجماهير بالإلتزام بالروح الرياضية وبما يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها .



