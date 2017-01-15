قائد منتخب زيمبابوي: سنصنع التاريخ في نهائيات أمم أفريقيا

أكد قائد منتخب زيمبابوي , نوليدج موسونا, أن منتخب بلاده سيصنع التاريخ في نهائيات كأس الأمم الأفريقية, التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.





وأعرب موسونا, في تصريحات لصحيفة "ذا هيرالد" الزيمبابوية اليوم الاثنين, عن اعتقاده بأن أي منتخب قادر على الفوز على أي خصم آخر بالبطولة, التي سيستهل منتخب "المحاربون" مشواره فيها بمواجهة منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور. واشار موسونا إن "زيمبابوي مستعدة لأي منتخب. والجميع بمنتخبنا جاهز ويعمل بجدية يوميا من أجل مواصلة التطور بدنيا وتكتيكا وذهنيا قبل مباراتنا الأولى".





وأضاف قائد زيمبابوي "نحن على ثقة لأنه حاليا لا توجد منتخبات كبيرة في أفريقيا, والجميع يمكنه الفوز على الجميع, لذلك فبتوفر الجودة بالمنتخب وامتلاكنا لها فإن كل شيء ممكن".





وتابع "أثق بكل لاعب تم اختياره, وبأننا سنصنع التاريخ. وأنا هنا للقتال من أجل بلدي مع أشخاص أستمتع بالتواجد بجانبهم ومستعد لتقديم أفضل ما لدي وذلك أفضل شيء يمكن أن ترده لأشخاص يدعمونك".





يذكر أن زيمبابوي ستواجه مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.



