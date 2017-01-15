المغرب يخسر من زامبيا 2-3 وديا قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

خسر المنتخب المغربي لكرة القدم في ثاني تجاربه الودية من منتخب زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بملعب مراكش, ضمن استعدادات أسود الأطلس لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في مصر نهاية الأسبوع الجاري.







جدير بالذكر أن أسود الأطلس قد تلقوا هزيمة في الودية الأولى من جامبيا بهدف دون رد.





واستطاع المنتخب الزامبي أن يسجل هدف التقدم عن طريق موسوندا موابي في الدقيقة الأولى , في حين تعادل المنتخب المغربي عن طريق حكيم زياش في الدقيقة 24 , وعاد منتخب زامبيا للتقدم مرة أخرى عن طريق كينجز كانجوا في الدقيقة 44 , ثم تمكن المنتخب المغربي أن يسجل هدف التعادل عن طريق حكيم زياش أيضا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء نفذها بنجاح , وفي الدقيقة 74 سجل منتخب زامبيا هدف ثالث عن طريق إينوك مويبو لينتهي اللقاء 3-2 .





وتقع المفرب بالمجموعة الرابعة التي تضم ايضا كل من : كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا .



