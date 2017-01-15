افتتاح البطولة الأفريقية للرماية بالجزائر بمشاركة 13 دولة

افتتح وزير الشباب والرياضة الجزائري رؤوف برناوي، مساء اليوم، بولاية تيبازة الجزائرية (شمال) الدورة الـ 14 للبطولة الإفريقية للرماية (ذكور وإناث) بمشاركة 13 دولة إفريقية، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

وتشارك الدول الـ13 المتنافسة في هذه البطولة بـ 172 راميا ورامية، للفوز بـ 14 مقعدا سيمثلون القارة السمراء في دورة أولمبياد طوكيو 2020.

وتستمر البطولة لمدة 7 أيام في تيبازة، وتشمل منافسات الرماية بالمسدس والبندقية 25 مترا و 50 مترا و 10 أمتار هواء مضغوط، إلى جانب الـ 100 متر والرماية بالصحون الطائرة فيما يشرف على ادارة المنافسة طاقم تحكيم يتكون من 20 حكما دوليا.

وتشارك في البطولة إلى جانب الجزائر كل من مصر وليبيا وتونس وموريتانيا والسودان والسنغال والمغرب وناميبيا وجنوب افريقيا وكينيا وغينيا وزيمبابوي.



