تعادل آرسنال مع توتنهام (2-2) في قمة مباريات الجولة الرابعة

تعادل فريق آرسنال مع ضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم /الأحد/ على ملعب "الإمارات" في ديربي شمال لندن في قمة مباريات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي وفي ختام مباريات الأسبوع .

وأحرز هدفي توتنهام كل من الدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقة 10 والإنجليزي هاري كين في الدقيقة 40 من ركلة جزاء..

فيما سجل هدفي آرسنال كل من الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 46 والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 71.

بهذه النتيجة, ارتقى آرسنال إلى المركز الخامس برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف وراء كريستال بالاس وأمام إيفرتون ووست هام يونايتد..

كما رفع توتنهام رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع في جدول ترتيب "البرييمرليج".



