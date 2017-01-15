منتخب السيف يحتل المركز الـ 14 فى كأس العالم بالقاهرة

أحتل منتخب مصر للسيف المركز الـ14 فى كأس العالم التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.



يأتى ذلك فى ظل الخسارة من جورجيا 45 /39 فى تحديد المراكز الـ 13 و 14 بعد الفوز على بريطانيا 45 / 43من ال 13الى 16 بعد الخسارة من أوكرانيا 45 /37 فى أولى لقاءات تحديد المراكز من التاسع الى السادس عشر.



خسر منتخب مصر لسلاح السيف من نظيره الروسى بنتيجة 45 / 36 بدور الـ 16 من منافسات الفرق.



وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بالفوز على تايلاند بنتيجة 45 / 41، حيث سيتنافس المنتخب على المراكز من التاسع إلى الـ 16 بعد الخسارة من روسيا.



وشهدت منافسات الفردى حصول محمد عامر على المركز السادس بعد الخسارة دور ربع النهائى من نظيره بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15 / 4.



وجاء تأهل عامر إلى دور ربع النهائى بالفوز على بطل إيطاليا 15 / 13 فى دور الـ 16 .



وفاز عامر على بطل المجر 15 / 13 فى دور الـ 32 ، بينما خسر زياد السيسى من لاعب روسيا 15 / 14 فى دور الـ 32 أيضا، ليودع المنافسة على المراكز المتقدمة مبكرا.



