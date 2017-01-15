بانسيه يقود بوركينا لتقاسم الصدارة مع أوغندا بتصفيات أمم أفريقيا

فاز منتخب أوغندا علي ضيفه منتخب مالاوي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/بملعب مانديلا الوطني في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون . سجل هدفي أوغندا كلا من إيمانويل أوكوي وفهد بايو في الدقيقتين 29 و68.







و في مباراة أخرى لصالح نفس الجولة والمجموعة, فاز منتخب بوركينا فاسو على مضيفه منتخب جنوب السودان بهدفين نظيفين سجلهما أريستيد بانسيه في الدقيقتين 20 و40.





ورفع منتخبا أوغندا وبوركينا فاسو رصيدهما إلى أربع نقاط ليتقاسما صدارة المجموعة, فيما جاء منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط, وظل منتخب جنوب السودان بلا نقاط في قاع الترتيب.







