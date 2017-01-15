مدرب كوت ديفوار:جاهزون لمواجهة غانا وهدفنا التأهل للمباراة النهائية

أكد حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي لكرة القدم, أن فريقه استعد جيدا لمواجهة منتخب غانا غدا (الثلاثاء) في إطار الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .





ويلعب منتخب كوت ديفوار الأولمبي مع نظيره الغاني, في الرابعة عصر غد الثلاثاء, على إستاد القاهرة الدولي, في إطار الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال سواليهو -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين - إنه درس المنتخب الغاني جيدا, وإن هدفه هو تحقيق الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية لبطولة إفريقيا وضمان حجز مقعد في أولمبياد طوكيو 2020 مضيفا أن مباراة الدور نصف النهائي تختلف تماما عن كل اللقاءات التي لعبها فريقه في دور المجموعات, . وتابع: "سنخوض لقاء الغد على استاد القاهرة, وهو من أفضل الملاعب في إفريقيا, وهناك اختلاف بينه وبين إستاد السلام الذي لعبنا عليه مباريات الدور الأول, وأثق أن الجماهير المصرية ستدعمنا , وستمنح اللاعبين الحماس المطلوب..والأهم هو استغلال كل الفرص التي ستتاح لنا من أجل التسجيل حتى نستطيع الفوز".





وأردف :"يجب أن نلعب بحذر, وسوف نلعب بشكل جيد وحماس كبير.. الفريق يفتقد لعدد من اللاعبين المهمين, ولكني أثق في قدرات باقي اللاعبين على تقديم أداء مميز وتحقيق الانتصار". من جهته, أكد إسماعيل ديالو قائد منتخب كوت ديفوار الأولمبي, أن منتخب بلاده جاهز لمواجهة غانا غدا, مشيرا إلى أن كل الاحتمالات واردة في اللقاء. وقال ديالو, "سنحاول الظهور بشكل جيد قدر الإمكان وسنكون جاهزين لخوض اللقاء بعدما أصبحنا قريبين للغاية من التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020."





وأضاف: "نحن نؤدي كل مبارياتنا بطريقة واحدة وهي تقديم أفضل ما لدينا أيا كانت الظروف ونحاول الخروج بشكل جيد أيضا ايا كان المنافس.. كل الاحتمالات واردة في مباراة الغد, وأيا كانت النتيجة علينا ان نكون فخورين بأنفسنا بعد الوصول إلى المواجهات الحاسمة للتأهل إلى الأولمبياد".







