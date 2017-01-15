مدرب اوغندا: كانت مباراة صعبة وأنا فخور بالأداء وهدف زيمبابوي منطقي

قال الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب منتخب اوغندا انه فخور بلاعبيه عقب تعادل فريقه امام زيمبابوي في المباراة التي انتهت بالتعادل ١-١ مساء الاربعاء باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الاولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



واضاف قائلا: "كانت مباراة صعبة سجلنا مبكرا ثم تراجعنا، وهدف زيمبابوي كان منطقيا لاننا لم نحسن ادارة المباراة بعد تسجيل الهدف، وفي الشوط الثاني بدانا في اعادة ترتيب انفسنا مجددا، فخور باللاعبين لانهم مقاتلون."

وتابع قائلا: "فريقي لم يقدم اداءا جيدا في الشوط الاول لاننا بذلنا محهود كبير امام الكونغو ولدينا يوم اقل راحة عنهم."

وأضاف: "لا افكر فى مباراة مصر والكونغو، ولكنها لن تكون سهلة لاصحاب الملعب وانا اركز على فريقي ومن الافضل بالنسبة لي ان يفوز منتخب مصر."



