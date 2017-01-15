مدغشقر وبوروندي فى لقاء البحث عن الفوز الاول بأمم افريقيا

يلتقي منتخبا مدغشقر وبوروندي في الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس بإستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس الامم الافريقية.



ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز الأول في تاريخ مشاركتهما ببطولة كأس الامم الافريقية بعدما افتتح منتخب مدغشقر، مسيرته في بطولة كأس الامم الافريقية بتعادل ثمين للغاية مع غينيا بهدفين لكل منهما، فيما خسر منتخب بوروندي بهدف نظيف أمام نيجيريا.

ويسعى منتخبا مدغشقر وبوروندي اللذان يشاركان في النهائيات للمرة الأولى في التاريخ لحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على آمالهما في التأهل لدور الـ16، لاسيما وأن نظام الصعود للدور الثاني في بطولة كأس الامم الافريقية ينص على صعود المنتخبات أصحاب المركزين الاول والثاني من كل مجموعة بالاضافة إلى أفضل 4 منتخبات تمكنت من إحتلال المركز الثالث.



