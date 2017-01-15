بلغاريا تفوز على بيرو 3-2 ببطولة العالم لناشئات الطائرة

فاز منتخب بلغاريا على نظيره منتخب بيرو (٣-٢) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة ببطولة العالم للناشئات للكرة الطائرة تحت 18 سنة التى تستضيفها مصر حتى ١٤ سبتمبر المقبل.

أقيمت المباراة على الصالة المغطاة رقم ٢ بمجمع الصالات باستاد القاهرة وجاءت نتائج الأشواط (25-23) و(17-25) و(23-25) و(25-19) (19-17).

وفى الإسماعيلية، فاز منتخب ناشئات كندا للكرة الطائرة على نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة (3 - 1) في إطار منافسات المجموعة الثانية بالبطولة والتي أقيمت اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي (25 -19)و(23-25) و(25-20) و(25 -22).

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية يعقبه لقاء الافتتاح بين مصر وبورتريكو في التاسعة مساءا على نفس الصالة.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.