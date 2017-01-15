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الجزائر تفوز على كينيا بهدفين وتتساوى مع السنغال في النقاط والأهداف

الجزائر تفوز على كينيا بهدفين وتتساوى مع السنغال في النقاط والأهداف

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نجح المنتخب الجزائرى في حصد اول ثلاث نقاط بعد الفوز على نظيره الكيني في المباراة التي اقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن فعاليات الجولة الاولي للمجموعة الثالثة لامم افريقيا ٢٠١٩ والتي تستضيفها مصررحاليا.

احرز الهدف الاول بونجاح من ضربة جزاء والثانى نجمه رياض محرز.

بهذا الفوز يتساوى منتخبا الجزائر والسنغال في النقاط ولكل منهما ثلاث نقاط بعد فوز الاول على كينيا والثاني على تنزانيا بينما تحتل كل من تنزانيا وكينيا المركز الاخير بدون نقاط.

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