فتح الترشح لعضوية اللجنة الأولمبية الكويتية تمهيدا لرفع الايقاف كاملا

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بالإشراف على انتخابات اللجنة الأولمبية الكويتية، فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد للجنة الأولمبية اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى 25 يونيو الجاري، تمهيدا لتنفيذ آخر خطوات خارطة الطريق التي تم التوافق عليها مع اللجنة الأولمبية الدولية، لرفع الايقاف بشكل كامل عن الرياضة الكويتية.

وأوضحت اللجنة الثلاثية في بيان صحفي أنه من المقرر أن يتقدم المرشحون لعضوية اللجنة بحسب الشروط الواردة في المادة 24 من النظام الأساسي للترشح، وهي أن يكون كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عاما، وأن يجب تقديمه من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية.





وأشارت إلى أن المترشح يجب ألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة، وألا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة من أي هيئة رياضية بسبب سوء سلوكه، ما لم يكن قد مضى على صدور العقوبة عشر سنوات، أو رد اليه اعتباره من الجهة التي صدرت منها العقوبة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين.





وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بالإشراف على انتخابات اللجنة الأولمبية الكويتية، برئاسة رئيس اتحاد كرة اليد الكويتي الفريق متقاعد ناصر صالح بومرزوق، قد قررت في اجتماعها مساء أمس مباشرة مهامها بعد اعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية ونشره في الجريدة الرسمية، كما أرسلت اللجنة النماذج الخاصة بالترشح الى الاتحادات المعنية.