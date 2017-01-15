رسميا .. استاد الإسكندرية يستضيف نهائى الكأس بين الزمالك وبيراميدز

استقر مسئولو اتحاد الكرة رسميا على إقامة لقاء نهائى كأس مصر الذى يجمع بين نادي الزمالك ونظيره بيراميدز الأحد المقبل باستاد الإسكندرية.

وأكد شريف مسعد مدير استاد الأسكندرية أن الشركة الراعية لاتحاد الكرة المصري أبلغته باستضافة الملعب للمباراة النهائية في مسابقة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

وأشار مسعد في تصريحات عبر قناة تايم سبورتس إلى أنه لا يعلم بتواصل لجنة إدارة اتحاد الكرة مع ملاعب أخرى لاستضافة اللقاء، لافتا إلى أن استاد الإسكندرية هو من سيستضيف اللقاء بشكل رسمي.

وكشف أن الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة قامت بتجديدات في الاستاد قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا سواء في أرضية الملعب و غرف خلع الملابس وكذلك المدرجات تم تطويرها بالكامل.

وأشار الى أن جلسة ستجمع مسئولى الإستاد و الشركة الراعية ستعقد خلال الساعات المقبلة من أجل الاتفاق على كافة الأمور التي تخص استضافة اللقاء".



