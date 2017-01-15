لاعب الأهلي أليو ديانج يجري أشعة للاطمئنان على حالته

خضع المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, لأشعة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مالي الذي ودع بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا في مصر.

واشتكى ديانج من آلام في العضلة الضامة، وطلب الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي, من اللاعب إجراء أشعة; للاطمئنان على حالته والتعرف على موعد انتظامه في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.



وأكد الجهاز الطبي، أن ديانج مستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي, لتجهيزه للمشاركة في المران، استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستويين المحلي والإفريقي.

ويؤدي ديانج جلسة علاج طبيعي وجلسة في (الجيم)، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي وتم وضع برنامج خاص تمهيدا لعودته للمشاركة مع الفريق. من جهته، حرص الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على التواصل مع اللاعبين الدوليين خلال الساعات الأخيرة للاطمئنان على حالتهم.

وتحدث مدير الكرة مع اللاعبين المنضمين للمنتخبين الأول والأولمبي, كما أجرى اتصالا بعلي معلول المنضم لمنتخب تونس, وجيرالدو الذي شارك أمس مع منتخب أنجولا أمام الجابون.

وأكد مدير الكرة, أن عودة اللاعبين الدوليين ستكون في الموعد المحدد لهم; سواء الثنائي الإفريقي أو المتواجدين مع المنتخبين الأول والأولمبي. ويواصل فريق النادي الأهلي تدريباته خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، حيث يخوض مرانه في الرابعة عصر اليوم, ويلعب مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام الاتصالات، لتجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد التوقف.

ومن المقرر أن يخضع حمدي فتحي لاعب الفريق الأول، لفحوصات طبية اليوم في ألمانيا تحت إشراف هيرنان ماير، الخبير الألماني المتخصص في جراحات الركبة, الذي سبق له إجراء جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن بعد إصابته مع المنتخب في أمم إفريقيا 2017 بالجابون.

ويخضع حمدي فتحي لفحوصات طبية اليوم تحت إشراف ماير، استعدادا لإجراء الجراحة التي تحدد لها, غدا الثلاثاء, بشكل مبدئي, في انتظار نتائج فحوصات اليوم لاتخاذ القرار النهائي.

وتوجه حمدي فتحي إلى ألمانيا اليوم بعد الحصول على التأشيرة من السفارة الألمانية في مصر, وفقا للترتيبات الخاصة التي تم التنسيق لها من جانب الجهازين الإداري والطبي بالأهلي.

وكان اللاعب قد تواجد قبل سفره في مران الفريق الذي أقيم, أمس, وحرص الكابتن سيد عبدالحفيظ, مدير الكرة على عقد جلسة مطولة معه، للحديث عن كافة الترتيبات الخاصة برحلته العلاجية, والتأكد من عدم وجود أية عقبات قبل السفر.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة كينيا الأخيرة, التي أقيمت على ستاد برج العرب ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.



