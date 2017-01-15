الكويت تسحق نيبال بسباعية نظيفة في تصفيات مونديال 2022

ألحق منتخب الكويت هزيمة ساحقة بضيفه النيبالي (7-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتناوب على تسجيل سباعية الأزرق الكويتي كل من، يوسف ناصر السلمان (6 و51)، وفهد الهاجري (د. 14)، وعبد الله ماوي (د. 59)، وبدر المطوع (د. 68)، ورضا هاني (د. 90+4)، والموساوي (د. 90+7)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جابر الأحمد الدولي".

وتصدر منتخب الكويت ترتيب المجموعة الثانية (B)، بفارق الأهداف عن وصيفه الأردني، الذي تغلب بدوره على تايوان (2-1)، في وقت سابق من مساء يوم الخميس أيضًا.

بينما تذيل منتخب نيبال، قائمة المجموعة التي تضم أيضًا منتخب أستراليا، الذي لم يبدأ مشواره بعد في التصفيات.