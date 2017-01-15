اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

الكويت تسحق نيبال بسباعية نظيفة في تصفيات مونديال 2022

الكويت تسحق نيبال بسباعية نظيفة في تصفيات مونديال 2022

تاريخ النشر

ألحق منتخب الكويت هزيمة ساحقة بضيفه النيبالي (7-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتناوب على تسجيل سباعية الأزرق الكويتي كل من، يوسف ناصر السلمان (6 و51)، وفهد الهاجري (د. 14)، وعبد الله ماوي (د. 59)، وبدر المطوع (د. 68)، ورضا هاني (د. 90+4)، والموساوي (د. 90+7)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جابر الأحمد الدولي".

وتصدر منتخب الكويت ترتيب المجموعة الثانية (B)، بفارق الأهداف عن وصيفه الأردني، الذي تغلب بدوره على تايوان (2-1)، في وقت سابق من مساء يوم الخميس أيضًا.

بينما تذيل منتخب نيبال، قائمة المجموعة التي تضم أيضًا منتخب أستراليا، الذي لم يبدأ مشواره بعد في التصفيات.

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content