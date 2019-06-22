البرازيل تبحث عن التأهل أمام بيرو.. كوبا أمريكا

يواجه منتخب البرازيل نظيره بيرو، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "أرينا كورينثيانز"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا، التي تقام حاليًا بالبرازيل، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو.



ويتطلع المنتخب البرازيلي، في مواجهة اليوم، لخطف النقاط الثلاث من بيرو، لضمان تأهله إلى الدور المقبل، من البطولة القارية.

ويتصدر منتخب السامبا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متساويًا مع بيرو، بينما يأتي منتخب فنزويلا في المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يحتل منتخب بوليفيا المركز الأخير بدون أي نقاط.

وكانت البرازيل، قد حققت الفوز على بوليفيا بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى، بينما تعادلت أمام منتخب فنزويلا 0-0، ضمن منافسات الجولة الثانية والأخيرة.

ويلتقي اليوم أيضًا، بوليفيا مع فنزويلا، في تمام التاسعة مساءً، أيضًا، على ملعب "جوفيرنادور ماجاليس"، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



