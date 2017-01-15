مدرب يد الزمالك: نظام قرعة المونديال أحد أسباب الخروج من دور الثمانية

أكد باسم السبكي مدرب فريق الزمالك المصري لكرة اليد أن نظام قرعة بطولة الأندية "سوبر جلوب" أحد أسباب خروج فريقه من دور الثمانية للبطولة على يد فريق "كيل" الألماني, مطالبا بضرورة تغيير نظام البطولة من خلال عمل مجموعتين وإعطاء الفرق المشاركة فرصة التعويض في مباريات أخرى وليس الخروج بسبب خسارة مباراة وحيدة.

واشار السبكي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة فريقه أمام كيل والتي انتهت بنتيجة 32-28 لصالح بطل ألمانيا - إن الزمالك قدم مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني والذي فاز فيه بفارق هدفين بعد أن خسر الشوط الأول بفارق 6 أهداف 12-18 حيث قدم اللاعبين 50 % من أدائهم في الشوط الأول وفي الشوط الثاني وصل الأداء إلى 80% كما أن الفريق فشل في إحراز 4 ركلات جزاء كانوا كفيلين بتغيير النتيجة.

وأوضح أن الفريق تجمع قبل البطولة ب`12 يوما فقط نظرا لوجود 7 لاعبين مع منتخب مصر وبالتالي لم يصل الفريق إلى الانسجام المطلوب, كما أن الفريق لم يلعب سوي 3 مباريات ودية قبل البطولة.

وأضاف السبكي أنه فخور بالمشاركة في السوبر جلوب ممثلا لمصر وإفريقيا وسعيد بالأداء الذي قدمه اللاعبون.

وحول عدم تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المحترفين المميزين على غرار الفرق الأخرى المشاركة في البطولة قال: "لقد دعمنا الفريق باستمرار اللاعبين المميزين ولا يوجد لاعب عربي افضل من الموجودين بالزمالك وحاولنا تدعيم الفريق بعناصر أجنبية ولكن كانت الدوريات الأوربية بدأت كما أن أسعار اللاعبين المميزين لاتقل عن 50 ألف يورو للمشاركة في 3 مباريات فقط وبالتالي كان من الصعب التعاقد مع لاعبين أجانب".



