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الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر بفوزه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف

الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر بفوزه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف

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تأهل الزمالك, إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للمرة الـ40 في تاريخه, بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف, في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد, على إستاد الإسماعيلية, في الدور نصف النهائي للمسابقة.

انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي, لتتجه المباراة إلى خوض شوطين إضافيين, ليتمكن البديل مصطفى محمد من تسجيل هدف الزمالك واللقاء الوحيد في الدقيقة 98 , ليتأهل الفريق الأبيض إلى نهائي كأس مصر للعام الثاني على التوالي. وينتظر الزمالك في نهائي كأس مصر, الفائز من مباراة بيراميدز مع بتروجيت التي ستقام غدا الإثنين على ملعب "بتروسبورت".

جدير بالذكر أن الزمالك نجح في حصد لقب كأس مصر 26 مرة في تاريخه, في حين يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس برصيد 36 لقبا.


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