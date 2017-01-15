علماء أمريكيون يتوصلون لإنزيم يطيل عمر الفئران

توصل علماء أمريكيون في بحث جديد أجري على عدد من الفئران إلى تحديد بروتين منتشر في دم الفئران الشابة أدى إذلى تحسينات صحية وعلامات واضحة على التجدد عندما زرعه الباحثون في الفئران الأكبر سنا.







وأوضح العلماء في كلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية أن أحد التغييرات التي تحدث للفئران الكبيرة في السن هو فقدان نوع من "الوقود" الذي يحافظ على صحة الجسم, يسمى نيكوتيناميد أدينين ثنائي النوكليوتيد والذي يلعب عددا من الأدوار الرئيسية في عملية التمثيل الغذائي وإصلاح الحمض النووي والشيخوخة وطول العمر بشكل عام.





ومع مرور الوقت تجد خلايا الشيخوخة صعوبة في إنتاج الطاقة بشكل عام بشكل خاص إلا أن العلماء اكتشفوا أن إنزيما يسمى "إيه نامت" موجود في دماء الفئران الأصغر سنا يساهم عند إعطاءه للفئران الأكبر سنا - في تعزيز مستويات ومنع الشيخوخة.



