الثلاثاء..انطلاق فعاليات منتدى القاهرة للعلوم بالمركز القومي للبحوث

يستضيف المركز القومي للبحوث بعد غد /الثلاثاء/ النسخة الأولى من "منتدى القاهرة للعلوم: دبلوماسية العلوم و التطورات الحديثة في علم البيولوجي" لمدة 3 أيام تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.







وقال رئيس المركز الدكتور محمد هاشم - في تصريح اليوم /الأحد/ - إن المنتدى يبحث التطورات الحديثة في مجال التنوع البيولوجي وحماية البيئة والموارد الطبيعية ودور التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو والذكاء الاصطناعي في علم البيولوجي.





وأضاف أنه من أهم محاور المنتدى محور دبلوماسية العلوم وأهمية الهيئات البحثية الدولية كأداة مهمة لدبلوماسية العلوم وللتقريب بين الدول, مؤكدا أن المنتدى يعد منصة علمية عالمية للتبادلات الملهمة بين العلماء من جميع أنحاء العالم ومن جميع التخصصات الفرعية لعلم البيولوجي - وخارجها - من أجل تعزيز البحوث البيولوجية عبر هذه التخصصات.





وأوضح هاشم أن المنتدى سيقدم للباحثين البارزين والعلماء الشباب من جميع أنحاء العالم, وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا, منصة لتبادل المعلومات واستكشاف مجالات التعاون الممكنة ووضع مقترحات لحل المشاكل المشتركة القائمة.





ومن جانبه قال رئيس المنتدى الدكتور مؤمن سيد حنفي إن المنتدى يشارك فيه حوالي 200 مشترك; منهم حوالي 25 أستاذا من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والهند والأردن وتونس وأوكرانيا متخصصين في جميع أفرع علم البيولوجي التي تخدم التنمية المستدامة في مصر وذلك لتبادل الخبرات والتعاون والتعريف بأحدث الأبحاث والتقنيات في هذا المجال.