القومي للفلك: المشترى في أقرب النقاط للأرض اليوم





كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، عن ظاهرة فلكية هامة تلوح فى الأفق، حيث سيكون كوكب المشترى فى مقابلة الشمس وفى

أقرب نقطه له من الأرض اليوم الإثنين 10 يونيو 2019.





وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، أن كوكب المشترى سيكون فى ألمع حالاته ويرى فى كوكبة Ophiuchus. (الحواء)، وسيكون مرئيًا لجزء كبير من الليل،

ويصل إلى أعلى نقطة له فى السماء فى حوالى منتصف ليلة الإثنين 10 يونيو بتوقيت القاهرة.





وأشار المعهد، أنه سوف يفتح المعهد أبوابه مساء غدا الإثنين للجمهور لمشاهدة تلك الظاهرة من خلال التلسكوبات الفلكية وبمعاونه فريق من الباحثين المتخصصين بالمعهد.





وتابع بيان المعهد: يحدث هذا الوضع الأمثل لرؤية المشترى عندما يصل إلى أعلى نقطة له فى مداره حول الشمس ويتزامن هذا مع وجود المشترى بأقرب نقطة له من الأرض

مما يجعله يظهر ألمع وأكبر نسبيا من اى وقت آخر.





وكشف المعهد أنه فى القاهرة سيكون كوكب المشترى مرئيًا طوال الليل يوم غدا الاثنين 10 يونيو بين الساعة 19:29 وحتى الساعة 04:18، حيث يترأى للراصددين عندما

يرتفع 7 درجات فوق ألأفق الجنوبى الشرقى وسوف يصل إلى أعلى نقطة في السماء بإرتفاع 37 درجة عند الأفق الجنوبى ويتحرك فى السماء حتى يغرب الساعة 4:18 صباح الثلاثاء فوق الأفق الجنوبى الغربى وسوف يظهر كنجمة مضيئة لها لمعان سالب 2.6 وقرص يبلغ 45 ثانية قوسية .





وسوف يتكرر وجود المشترى الى وضع المقابلة مع الشمس نتيجة حركته فى مداره حول الشمس فى 14 يوليو 2020، و 20 أغسطس 2021 و26 سبتمبر 2022، ويمكن رؤية

المشترى بالعين المجردة كنجمة لامعة طوال شهر يونيو بينما يمكن رؤيته بمصاحبة بعض أقماره (توابعه) بمساعدة المنظار.









واضاف القاضي اننا نهتم بدراسة تلك الظاهرة ومتابعتها لانها تمكننا من ضبط دقة الحسابات الفلكية ... كما انها تتيح للباحثين فى مجال الكواكب دراسة

اجواء كوكب المشترى اذا تم رصده بواسطة التلسكوبات الكبيرة ومعرفة تركيب غلافه الجوى من خلال تحليل أرصاده الطيفية.





ويهتم العلماء برصد الكواكب وخاصة فى حالة اقرب مسافة لها من الأرض لان ذلك يمكن الباحثين من معرفة تركيب الكواكب ونشأة المجموعة الشمسية





وجدير بالذكر إن كوكب المشتري هو عملاق غازي وأضخم كوكب في المجموعة

الشمسية، إذ تزيد كتلته عن ثلاثة أضعاف كتل الكواكب السبعة الأخرى مجتمعة. ويتألف معظمه من غازات وسوائل، أما نواته فهي صخرية وصغيرة. وهو يعكس

ضوء الشمس جيداً، فهو يُرى شديد اللمعان في سماء الأرض ليلاً.





يبلغ متوسط المسافة بعد كوكب المشتري والشمس حوالى 778 مليون كم وهو الكوكب الخامس من حيث البعد عن الشمس وثاني ألمع الكواكب ظاهرياً (بعد الزهرة).





كوكب المشترى ونتيجة لجاذبية سطحه الفائقة لديه 63 قمراً أكبرها هي: جانميد وكالستو وآيو وأوروبا، والتي اكتشفها جاليليو جاليلي عندما نظر إلى المشتري لأول

مرة عبر التلسكوب.





يدور المشتري في مداربيضاوى واسع حول الشمس، ويُتم دورته حولها مرة كل 12 عاماً تقريبا بسبب بعده عنها. ويدور حول نفسه بسرعة، إذ تستغرق مدة دورانه حول نفسه

10 ساعات تقريبا.





أما جوّه السميك فيسوده غاز الأمونيا بكثرة. وقد اكتشف وجود سحب كثيفة تحيط بالمشترى يصل سمكها إلى 35 كم وهي على هيئة أحزمة رقيقة وعديدة توازي خط استوائه.

وتتكون هذه الأحزمة من الأتربة والحجارة، ويُرجح أنها تكونت نتيجة لتفتت أحد أقماره الكثيرة التي تدور حوله.





كما اكتشف وجود عاصفة كبيرة المساحة تتحرك على سطحه في حركة سريعة جداً على هيئة رياح مدمرة إذا ما قورنت بالرياح على سطح الأرض، وتبدو هذه العاصفة كبقعة كبيرة

يتراوح لونها بين الأحمر والأصفر والبني.



