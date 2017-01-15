سفن الشحن تنقل "عدوى" السرطان بين كائنات بحرية

انتشر سرطان معدٍ لدى نوعين من بلح البحر على جانبي المحيط الأطلسي، وفقًا لدراسة أظهرت أن سفن الشحن هي ناقلة المرض.

ونادرًا ما تكون أمراض السرطان معدية، لكن ذلك الأمر يحصل، وأوضحت ماريسا يونيميتسو من معهد بحوث شمال غرب المحيط الهادئ في سياتل التي شاركت في الدراسة المنشورة في مجلة "إي لايف" العلمية: "طوّرت الكلاب ونوع من الأصداف أنواعًا من السرطانات التي يمكن أن تنتشر من فرد إلى آخر كأنها عامل معدٍ أو طفيلي".

اكتُشف أحد هذه السرطانات الذي يطلق عليه "نيوبلازي" لدى كائنات بحرية مثل "ميتيلوس تروسولوس"، وهي نوع من بلح البحر موطنها بريتيش كولومبيا الكندية. لكنه أيضًا اكتُشف لدى أنواع أخرى من بلح البحر في هولندا وتشيلي والأرجنتين.

ومن خلال تحليل الحمض النووي للخلايا السرطانية المختلفة، اكتشفت يونيميتسو وفريقها أن "العينات التي أخذت من بلح البحر من أوروبا وأمريكا الجنوبية كانت متطابقة تقريبًا من الناحية الوراثية، ما يشير إلى أن لديها أصولًا مشتركة".