تجميع 11749 طن قش أرز وفحص عادم 5066 سيارة لمواجهة تلوث الهواء

تمكنت وزارة البيئة من خلال المحاور المنتشرة في محافظات منظومة قش الأرز من تجميع ما يقرب من 11749 طن قش أرز ولم يتم رصد أية حرائق للمخلفات الزراعية وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.



كما قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص 5066 سيارة تبين مطابقة 4169 ومخالفة 897 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

وفى مجال التفتيش على المنشآت الصناعية قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على 1006 منشآت صناعية تبين منها مطابقة 463 منشأة وتوقف 341 منشأة عن العمل ومخالفة 202 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم كما وصل عدد البلاغات التى ترد إلى خدمة المواطنين بالوزارة إلى 20 بلاغا وتم التعامل معهم وتوجيه المحاور المختصة إلى أماكن تلك البلاغات.

واستكمالا للدور التوعوي لوزارة البيئة قامت الأفرع الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز بتنفيذ 700 ندوة توعوية للمزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه.



