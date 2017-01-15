الروبوتات والجيل الخامس تساهم في عمليات جراحية بالصين

قامت روبوتات تحكم بها أطباء من مكان بعيد باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس اللاسلكية، بإكمال أجزاء رئيسية لـ3 جراحات متزامنة للعظام.

وتعد هذه العملية الكاملة، التي تمت تحت مراقبة متخصصين في مستشفى في بكين، المرة الأولى التي يتم فيها إجراء 3 عمليات عن بعد في الوقت نفسه، حسبما أفادت صحيفة (تشاينا ديلي).

وأجريت الجراحات في مقاطعة خبي وبلدية تيانجين ومنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم، حيث نقلت الصور الحية إلى فريق طبي في مستشفى جيشويتان ببكين لتنفذ الروبوتات أوامر البرمجة المسبقة للفريق.

وصممت الروبوتات لتنفيذ العديد من المهام، غير أن بعض المهام الأخرى لازال يتعين على الأطباء القيام بها مثل زراعة الأجهزة في داخل العظام.

وقال تيان وي رئيس المستشفى في بكين وقائد الفريق، إن "مزج تكنولوجيا الجيل الخامس مع روبوتات الجراحة تقدم تكنولوجي ضخم سيساعدنا على مشاركة مهاراتنا الطبية مع المزيد من المرضى في مناطق نائية".



