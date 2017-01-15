فريق من طلاب الهندسة يحصد المركز الثانى بمسابقة عالمية

حصد الفريق المصرى المشكل من عدد من طلاب كليات الهندسة من العديد من الجامعات المصرية تحت إشراف د.سماح عيسى عبده من كلية الهندسة بجامعة عين شمس على المركز الثانى فى المسابقة العالمية ICT competition والتى اقيمت فى الصين من 26 وحتى 27 مايو وشارك فيها 49 فريقا وصلوا للمرحلة النهائية من بين 100 الف طالب من 1600 جامعة من 61 دولة حول العالم.







وضم الفريق المصرى الذى شارك فى المرحلة النهائية للمسابقة الطالب " مصطفى عزوز"- كلية هندسة الإتصالات والإلكترونيات جامعة MSA، الطالب "عبد الرحمن جمال مهدي"- كلية هندسة الإتصالات والإلكترونيات - جامعة MSA ، الطالب " طارق محمد عبد الله " - كلية هندسة الإلكترونيات - جامعة منوف.





ويتم تدريبهم حاليا في مركز التدريب العالمي في الصين، وتعدهذه المسابقة الأولى من نوعها فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتى تنظمها هواوي ICT Academy تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى





وتهدف الى الحصول على أفضل المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال الـ Network Track والـ Cloud Track! وإبرازها، وإصقالها، والإهتمام بها.



