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مسئولون أمريكيون يحذرون من مخاطر تطبيق "تيك توك" الأمنية

مسئولون أمريكيون يحذرون من مخاطر تطبيق "تيك توك" الأمنية

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صعّد مسؤولون أميركيون الأربعاء من تحذيراتهم حول مخاطر أمنية محتملة تحيط بتطبيق "تيك توك" الصيني الذي يشهد نموا سريعا بين المستخدمين، وكشف مشرّع أمريكي عن اعداده لقانون يحظر تنزيل التطبيق على الأجهزة الحكومية.
   
وخلال جلسة لمجلس الشيوخ، حذّر مسؤولون من مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي من أن هذه الشبكة الاجتماعية لتشارك مقاطع الفيديو قد تتحول الى أداة أخرى بيد أجهزة الاستخبارات الصينية.
 
 ويُعتقد أن تطبيق "تيك توك" الذي يحظى بشعبية بين المراهقين كان الأكثر تنزيلا في العالم خلال العام الماضي الا ان المسؤولين الأميركيين أعربوا عن قلقهم بشأن صلاته المحتملة بالحكومة في بكين.

وقال كلايد والاس المسؤول في مكتب الحقيقات الفيدرالي إن  بيانات "تيك توك" يمكن أن تصبح جزءا من قاعدة بيانات كبيرة تستغلها الصين وان بكين  تملك برامج مذهلة في جمع البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي مقابل تلك البيانات التي لا نعرف الغرض منها حتي الان



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