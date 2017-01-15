دراسة: كوبين من الزبادي يقى الرجال من خطر سرطان الأمعاء

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية دراسة صحية جديدة تبرز أهمية الزبادي في الوقاية من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. وكشفت الدراسة الجديدة أن تناول كوبين على الأقل من الزبادي في الأسبوع يمكن أن يساعد في حماية الرجال من الإصابة بسرطان الأمعاء.

وقال باحثو كلية الطب في جامعة واشنطن بسانت لويس، ميسوري، إن الرجال الذين يتناولون ما لا يقل عن كوبين من الزبادي، شهدوا انخفاض خطر النمو الخلوي أو ما يعرف باسم الأورام الغدية الحميدة، بنسبة 20% مقارنة بغيرهم.

كما تبين أن الرجال الذين يتناولون كوبين أو أكثر من الزبادي في الأسبوع، أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بأورام حميدة فى الغدد، مقارنة بأولئك الذين لم يستناولوا الزبادى. وشهد الرجال الذين يتناولون الزبادي انخفاض خطر الإصابة بأورام فى الغدد، والتي قد تصبح خبيثة، بنسبة تبلغ 26%.



