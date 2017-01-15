الأمم المتحدة تعتمد تقريرين عن علاقة الإشعاع الذري بمرض السرطان

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري تقريرين علميين حول تقييم الآثار الصحية واستدلال المخاطر الناجمة عن التعرض للإشعاع الذري ومدى تسببه في الإصابة بمرض سرطان الرئة.







جاء ذلك في ختام أعمال الدورة السادسة والستين للجنة العملية، اليوم الجمعة، والتي عقدت في مركز الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا واستمرت 4 أيام.





وأشار بيان للأمم المتحدة في فيينا اليوم إلى أن الاجتماع شارك فيه 148 مشاركا من 25 دولة من الدول الأعضاء في اللجنة إضافة إلى أربع دول مراقبة وثماني منظمات دولية.





وأضاف البيان أن اللجنة بحثت في مستويات وآثار التعرض للإشعاع نتيجة للحادث النووي الذي أعقب زلزال شرق اليابان وتسونامي، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية ستعقد دورتها السابعة والستين في الفترة من 13 إلى 17 يوليو 2020 في العاصمة النمساوية فيينا.



