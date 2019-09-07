اكتشاف أنواع جديدة من الحيتان في المحيط

لطالما عرف صيادو الحيتان اليابانيون بوجود نوع نادر من الحوت المنقاري الذي شوهد في شمال المحيط الهادئ، لكنهم لم يتمكنوا من التعرف عليه رسميا كنوع منفصل من الحيتان حتى الآن.



وبحث العلماء دون جدوى لسنوات عديدة عن هذا النوع من الحيتان وهو أصغر حجما وأغمق لونا من حوت بارد المنقاري لكن فحصا جديدا لبقايا من عدة عينات كشف أن هذا الحوت في الواقع نوع منفصل وتمت تسميته باسم حوت بارد الأسود المنقاري أو Berardius minimus.

وتفضل الحيتان المنقارية مياه المحيط العميقة لأن لديها قدرة كبيرة على الغوص ما يجعل من الصعب رؤيتها أو فهم سلوكها بشكل جيد.

وخلال الدراسة الحديثة جمع فريق البحث بقيادة البروفيسور تاكاشي ماتسويشي من جامعة هوكايدو ست عينات لحيتان منقارية مجهولة الهوية على طول سواحل بحر أوخوتسك.

ووجد الفريق أن الحوت الأسود المنقاري يتسم بجسم أصغر حجما، وبشكل ملحوظ، من حوت بارد المنقاري، ويملك منقارا أقصر ولونا أغمق، لكن، "ما يزال هناك الكثير من الأمور التي لا نعرفها عن حوت بارد الأسود المنقاري"، وفقا للبروفيسور ماتسويشي.

وأضاف: "ما زلنا لا نعرف شكل الإناث البالغات، وما يزال هناك العديد من الأسئلة المتعلقة بتوزيع الأنواع".

وقال فريق البحث إن المظهر الخارجي للحوت معروف في الغالب بفضل هيكل يعود لذكر عثر عليه في 10 نوفمبر 2012 في ساروفوتسو بهوكايدو في اليابان.



