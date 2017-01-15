بابا الفاتيكان يطالب بحماية الأطفال من الدخول السهل على شبكة الإنترنت

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، إنه ينبغي محاسبة المسؤولين والمستثمرين بشركات التكنولوجيا إذا كان اهتمامهم بتحقيق الأرباح على حساب حماية الأطفال خاصة من الدخول السهل على المواد الإباحية عبر الإنترنت.

وتحدث البابا في مستهل مؤتمر بالفاتيكان عن " الترويج للكرامة الرقمية للطفل " الذي جمع شركات ضخمة منها أبل وألفابت ومايكروسوفت وفيسبوك مع جماعات لحماية الأطفال ومسؤولين بالقضاء ووكالات إنفاذ القانون .

وقال فرنسيس " إن الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت تعتبر نفسها منذ فترة بأنها مجرد جهات مقدمة للمنصات التكنولوجية وليست مسؤولة قانونيا أو أخلاقيا عن الطريقة التي تُستخدم بها هذه المنصات ".

وأضاف " توجد حاجة ماسة لضمان تحلي المستثمرين والمدراء بالمسؤولية حتى لا يتم التضحية بمصلحة القصر والمجتمع من أجل الربح ".



