البحث العلمي تنظم الحلقة النهائية من برنامج المسابقات "القاهرة تبتكر"

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الحلقة النهائية من برنامج المسابقات التليفزيوني "القاهرة تبتكر" في موسمة الثاني لاختيار "مبتكر مصر الأول"، وذلك يوم الاثنين القادم بقاعة المنارة- مركز المؤتمرات والمعارض الدولية- محور المشير طنطاوي.

وسوف تُعرض الحلقة الأخيرة في اجواء من المنافسة القوية بين 6 مبتكرين لعرض ابتكارتهم أمام لجنه تحكيم من الخبراء والعلماء من الجامعات والمراكز البحثية في المجالات المختلفة.

وسيعلن في نهاية الحلقة عن الفائز بلقب "مبتكر مصر الأول" هذا العام.

وسيتم ايضا توزيع الجوائز المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تتجاوز مليون جنيه مصري، كما ستمنح الأكاديمية جوائز مالية قيمة للمتسابقين الذين وصلوا المرحلة ما قبل النهائية وهم 11 مبتكر بالإضافة إلي الدعم الفني واللوجيستي.

وستتبني الأكاديمية الابتكارات القائمة على أساس علمي سليم والتي لها جدوى اقتصادية إلى أن تصل إلى منتج من خلال عدة آليات مثل برنامج الحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال وغيرهم.



