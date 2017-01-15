تقنية جديدة لشحن الهواتف المحمولة في 13 دقيقة فقط

كشفت شركة"فيفوVivo " الصينية عن تقنية جديدة للشحن السريع بقدرة فائقة تبلغ 120 واطًا، حيث انها الآن هي التقنية الأسرع في السوق الصينية .

وقالت الشركة إن التقنية قادرة على شحن بطارية 4,000 ميلي أمبير/ الساعة خلال 13 دقيقة فقط.

ونشر مسؤول في الشركة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه ارتفاع طاقة البطارية من 10% إلى 14% خلال 16 ثانيةً فقط وهو أعلى معدل وصلت له الشركة.

يُشار إلى أن أفضل تقنية للشحن السريع حققتها الشركة المذكورة حتى الآن الآن كانت باستطاعة 44 واطًا، وهي موجودة في هاتف الألعاب التابع لها : iQOO، الذي يحتوي بطاريةً بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن بنسبة 100% خلال 45 دقيقة.

وأعلنت فيفو – الشركة الثورية التي كانت خلال السنوات الماضية سباقة إلى معظم التقنيات الجديدة في الهواتف الذكية – عن تقنيتها الجديدة Super Flash Charge 120W، ولكنها لم تكشف عن تفاصيلها التقنية.

ويُتوقع أن تعرض شركة "فيفو" تقنية الشحن السريع Super Flash Charge 120W؛ إلى جانب أول هاتف ذكي لها يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، خلال مؤتمر الإلكترونيات الاستهلاكية MWC Shanghai المقرر في الأسبوع القادم.



