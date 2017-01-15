اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

تقنية جديدة لشحن الهواتف المحمولة في 13 دقيقة فقط

تقنية جديدة لشحن الهواتف المحمولة في 13 دقيقة فقط

تاريخ النشر

كشفت شركة"فيفوVivo " الصينية عن تقنية جديدة للشحن السريع بقدرة فائقة تبلغ 120 واطًا، حيث انها الآن هي التقنية الأسرع في السوق الصينية .

وقالت الشركة إن التقنية قادرة على شحن بطارية 4,000 ميلي أمبير/ الساعة خلال 13 دقيقة فقط.

ونشر مسؤول في الشركة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه ارتفاع طاقة البطارية من 10% إلى 14% خلال 16 ثانيةً فقط وهو أعلى معدل وصلت له الشركة.

يُشار إلى أن أفضل تقنية للشحن السريع حققتها الشركة المذكورة حتى الآن الآن كانت باستطاعة 44 واطًا، وهي موجودة في هاتف الألعاب التابع لها : iQOO، الذي يحتوي بطاريةً بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن بنسبة 100% خلال 45 دقيقة.

وأعلنت فيفو – الشركة الثورية التي كانت خلال السنوات الماضية سباقة إلى معظم التقنيات الجديدة في الهواتف الذكية – عن تقنيتها الجديدة  Super Flash Charge 120W، ولكنها لم تكشف عن تفاصيلها التقنية.

ويُتوقع أن تعرض شركة "فيفو" تقنية الشحن السريع Super Flash Charge 120W؛ إلى جانب أول هاتف ذكي لها يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، خلال مؤتمر الإلكترونيات الاستهلاكية MWC   Shanghai  المقرر في الأسبوع القادم.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content