ارتفاع حصيلة الوفيات بمتلازمة التهاب الدماغ الحاد في الهند إلى 100 طفل

أفادت تقارير إعلامية في الهند اليوم الإثنين بارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمتلازمة التهاب الدماغ الحاد في مدينة "مظفربور" بولاية "بيهار" الواقعة شرق البلاد إلى 100 طفل.







وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن هذا الرقم هو إجمالي عدد الوفيات بين الأطفال بسبب الإصابة بهذا المرض خلال 16 يوما، مشيرة إلى أنه مازال هناك 290 طفلا على الأقل في وحدة العناية المركزة.





يشار إلى أن متلازمة التهاب الدماغ الحاد هو مرض فيروسي يسبب أعراضا تشبه أعراض الانفلونزا مثل ارتفاع درجة الحرارة والتشنجات والصداع.



