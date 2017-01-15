مهندس صيني ينجح في إنماء "أول نبات على القمر"

قدّم أحد مهندسي مهمة Chang’e-4 التاريخية إلى القمر عرضا في متحف التصميم بالعاصمة البريطانية، لندن، حول "المحيط الحيوي المصغر" للمركبة الفضائية.

وكشف العرض المميز عن قيام شيه جينغشين، من جامعة Chongqing، بالتعاون مع فريقه بإنتاج أول بذرة على سطح القمر.

وكان العرض جزءا من معرض "الانتقال إلى المريخ"، الذي يعرض مجموعة من التقنيات المختلفة التي ستسمح للبشر بالبقاء على قيد الحياة، على المدى الطويل، في الفضاءوابتكر شيه وفريقه كبسولة "حديقة إسطوانية"، لمحاولة إدخال النباتات إلى أعماق الفضاء الخارجي.

ويبلغ طول الكبسولة زهاء 8 بوصات، وقطرها 6.5 بوصة، وتحتوي على بذرة مستطيلة محملة بالقطن والبطاطس وغيرها من الحشائش.

وصُمم أنبوب في أعلى الكبسولة للسماح بدخول ضوء الشمس، وسمح نظام الري للفريق بالحفاظ على سقاية البذور على فترات منتظمة.

وكان الضغط الجوي داخل الأسطوانة مطابقا للضغط على الأرض، واستخدموا معدات تبريد خاصة للحفاظ على درجة الحرارة الداخلية بحدود نحو 98 فهرنهايت.

واستخدم الفريق كاميرتين مدمجتين لتصوير تقدم نمو البذور كل 10 ساعات، مع تتبع تطورها.

وجاءت اللحظة التاريخية بعد أيام قليلة، عندما أنتجت بذرة القطن ورقتين، ومن الغريب أن جذورها نشأت جانبيا بدلا من أن تكون مستقيمة.

وتمكن الفريق من إبقاء النبات على قيد الحياة لمدة 9 "أيام أرضية"، أو نحو ثلث "يوم القمر"، قبل أن يتركوه يموت في النهاية مع حلول الليل.

وعلى سطح القمر، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة أثناء الليل إلى -279 درجة فهرنهايت.

وفي حين أن المجموعات السابقة نجحت في إنماء النباتات الصغيرة على محطة الفضاء الدولية، لم يقم أحد بتحقيق إنجاز مماثل على سطح القمر.



