العثور على هيكل عظمي لديناصور عمره 72 مليون سنة

عثر باحثون في اليابان على هيكل عظمي لديناصور، قدروا عمره بنحو 72 مليون سنة.

ونجح الباحثون في استخراج الهيكل العظمي بشكل كامل من الترسبات البحرية قبالة مدينة موكاوا، في مرتفعات شمال جزيرة اليابان.

وفقًا للأبحاث التي أجريت حتى الآن فإن هذا الهيكل العظمي يعود لديناصور من سلالة ما يعرف بالديناصورات بطيات المنقار، أو الهادروصوريات.

وأطلق الباحثون تحت إشراف يوشيتسجو كوباياشي، من متحف جامعة هوكايدو اليابانية، اسم "كامويساوروس جابونيكوس" على الديناصور الجديد، حسبما أوضح الباحثون في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس" التي نشرت نتائج الدراسة يوم الخميس.

قال الباحثون إن هذا الهيكل العظمي هو أكبر هيكل يعثر عليه حتى الآن لديناصور في اليابان، وهو هيكل ديناصور ذكر بالغ، توفى في عمر 9 سنوات أو أكثر.

وكان طول هذا الديناصور نحو ثمانية أمتار، وكان وزنه يصل إلى نحو 5.3 طن.

فحص العلماء عظام الديناصور وقارنوها بنحو 350 عظمة إجمالًا تعود لأنواع أخرى من بطيات الديناصورات، وتبين لهم من خلال ذلك أن الديناصور الذي عثروا عليه يعود لفصيلة ما يعرف بـ "الهدروصورات السورولوفينية"، التي كانت تعيش في نصف الكرة الشمالي في العصر الطباشيري المتأخر.

وأوضح الباحثون أن الديناصور الجديد الذي عثروا عليه قريب في صفاته من الديناصور كيربِروساوروس، من جنس ديناصور منقار البط، والذي اكتشف في روسيا، وديناصور لايانجوساروس الذي عثر عليه في الصين.