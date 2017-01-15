هونج كونج: القطط والكلاب لا يمكنها نقل فيروس كورونا إلي البشر

أعلنت إدارة الزراعة والمحميات في هونغ كونغ, اليوم /الخميس/ أن القطط والكلاب الأليفة لا يمكنها نقل فيروس كورونا المستجد إلى البشر, لكنها قد تصاب بمستويات منخفضة من المرض إذا نقل إليها من المصابين.





وقال المتحدث باسم الإدارة, في مؤتمر صحفي, أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية, إنه قد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد ثبوت إصابة كلب خاضع للحجر الصحي بنسبة ضئيلة من الفيروس في 27 فبراير و28 فبراير و 2 مارس, بواسطة عينات من تجويف الأنف والفم.





وأضاف "لا يوجد حاليا أي دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تصاب أو تكون مصدرا للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)". ويشتبه علماء في أن الفيروس المعروف باسم (سارس-كوف-2) - الذي يسبب مرض كوفيد 19 - نشأ في الخفافيش قبل نقله إلى نوع آخر من الحيوانات, وربما قام حيوان ثديي بري صغير, بنقله إلى البشر.

ومع ذلك, اتفق خبراء بكلية الصحة العامة, وكلية الطب البيطري وعلوم الحياة في جامعة هونغ كونغ والمنظمة العالمية لصحة الحيوان بالإجماع على أن الكلاب لديها مستوى منخفض من العدوى, لافتين إلي أنه قد تكون هناك حالة لانتقال المرض من إنسان إلى حيوان".