منح المركبات التجارية مهلة جديدة لخفض تلوث البيئة في سنغافورة

ذكرت هيئة النقل البري والوكالة الوطنية للبيئة في سنغافورة أنه تم تمديد مبادرة إقناع مالكي المركبات التجارية باستبدال سياراتهم القديمة الأكثر تلوثا بمركبات أكثر نظافة عاما آخر.







وأوضحت صحيفة (ستريتس تايمز) في سنغافورة على الإنترنت، أنه تم تمديد الخطة التي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية الشهر المقبل، إلى 31 يوليو عام 2020 بهدف منح أصحاب السيارات التجارية التي تعمل بالديزل فرصة أخرى لإحلالها بسيارات جديدة لتقليل انبعاثات الجسيمات العادمة وأكسيد النيتروز.



