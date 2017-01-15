"علماء المصريات" تمنح فايزة هيكل العضوية الشرفية مدى الحياة

منحت الجمعية الدولية لعلماء المصريات فايزة هيكل أستاذ علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة العضوية الشرفية مدى الحياة وهي أعلى وسام تمنحه الجمعية وذلك لإسهاماتها العلمية المتميزة في علم المصريات.





وتعد فايزة هيكل أول امرأة مصرية تحصل على درجة الدكتوراة في علم المصريات وأول رئيسة للجمعية الدولية لعلماء المصريات وكانت أول امرأة مصرية تعمل في النوبة خلال عملية إنقاذ الآثار المهددة أثناء بناء السد العالي في أسوان ونظمت مشروعا لحماية المواقع الأثرية أثناء حفر ترعة السلام في شمال سيناء.





وتقول هيكل: "لقد تم تعييني من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإنشاء تخصص علم المصريات وهو ما تم بالفعل.. كان من أهم دعائم نجاح برنامج علم المصريات الأساسية روح الهمة والنشاط التي ميزت أعضاء هيئة التدريس وبالأخص الزميلة سليمة إكرام وقد أصبح البرنامج قويا ومعروفا لطلاب البكالوريوس والماجستير".





وتضيف هيكل: "تتيح الدراسة بالجامعة الفرصة لطلابنا لدراسة علم المصريات في مصر مما يسمح لهم بالتعرف على المواقع الأثرية والمتاحف ويمكنهم من مقابلة العلماء الدوليين من جميع المعاهد الأثرية في مصر والتنقيب عن الآثار ويمكنهم أيضا من حضور محاضرات حول أحدث الاكتشافات وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بشكل مستمر وقد بدأت التدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ 35 عاما ومعظم طلابي الآن منهم من حصل على الدكتوراه في أفضل الجامعات في أوروبا والولايات المتحدة أو الماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة والعديد منهم شارك في مشروعات وزارة الآثار وأنا فخورة للغاية بهم".





وحصلت هيكل على ليسانس الآثار من جامعة القاهرة ونالت شهادة الدكتوراة في علم المصريات من جامعة أكسفورد بإنجلترا وعملت كأستاذ زائر بالعديد من الجامعات المصرية والعالمية مثل جامعة تشارلز بجمهورية التشيك في عام 2000 وجامعة لاسابينزا بروما في عام 1994 فضلا عن ذلك فقد ألقت الكثير من المحاضرات في أمريكا الشمالية والجنوبية, وأوروبا والشرق الأقصى وأفريقيا وخلال عامي 2006 - 2007 شغلت منصب أستاذ كرسي بليز باسكال للأبحاث وهو المنصب الذي تتيحه مؤسسة التعليم العالي في فرنسا: مدرسة الأساتذة العليا وتستضيفه جامعة السوربون.





جدير بالذكر أن الجمعية منحت هذا الوسام لأربع أشخاص آخرين فقط منذ تأسيسها في أوائل السبعينيات.