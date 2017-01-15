أمسية فلكية ترصد أهم الأحداث الفلكية 2020 في مكتبة المستقبل.. الاربعاء

تنظم مكتبة المستقبل مساء بعد غد الأربعاء أمسية فلكية ترصد أهم الأحداث الفلكية 2020 التي تشهدها مصر العام الجارى وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

وأشار الدكتور نبيل حلمى أمين عام جمعية مصر الجديدة - في تصريح اليوم الاثنين - إلى أن الندوة تأتي في إطار فعاليات شهر يناير الجاري التي تنظمها جمعية مصر الجديدة

برئاسة الدكتور فاروق الجوهرى في كافة منصاتها الثقافية والإبداعية.

ويكشف المهندس عصام جودة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خلال الأمسية عن الظواهر الفلكية التي تتأثر بها مصر

والعالم منها كسوف الشمس الجزئي وزخات الشهب والقمر العملاق والتقابل مع كواكب المشتري وزحل والمريخ وإقتران الكوكبين (المشتري وزحل) وكيفية عمليات الرصد.





