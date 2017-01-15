صقر يفتتح المنتدي العربي الأمريكي لمتصدرى العلوم والهندسة والطب

افتتح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشاك في ملحق العلوم والتكنولوجيا بالسفارة الأمريكية في مصر المنتدي العربي الأمريكي لمتصدرى العلوم والهندسة والطب. حيث يعقد المنتدي من ١٧-١٩ نوفمبر، والمنظم من خلال تعاون بين مكتبة الإسكندرية وأكاديمية العلوم والطب والهندسة الأمريكية، وأكاديمية البحث العلمي ومؤسسة تقدم العلوم الكويتية، ومؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.







تعد هذه النسخة السابعة من المؤتمر والذي يعقد لأول مرة في القاهرة، حيث سبق ان استضافته كل من الكويت، السعودية، عمان، الامارات والمغرب.





يقوم علي تنظيم المنتدي لجنة علمية من علماء شباب متميزين لا يزيد سنهم عن ٤٥ عاما من كل من الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وهي المسئولة عن اختيار موضوعات المنتدي ورسم البرنامج العلمي للمنتدي واختيار المتحدثين.





ويتشارك رئاسة المنتدي هذا العام الدكتور سامح سرور من جامعة حلوان والدكتور حسام محمد من جامعة كولورادو.

ويشمل المنتدي خمس جلسات علمية تتناول موضوعات بينية في مجالات: مصادر المياه، الذكاء الاصطناعي، الأمراض المعدية، تقنيات الاستشعار ومرونة المجتمع.





وقد صرح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأن هذا المنتدي يقدم فرصة جيدة لاستعراض أحدث ما وصلت إليه الأبحاث العلمية في موضوعات هامة جدا للدول العربية مثل المياه والذكاء الاصطناعي والأمراض المعدية وبعد فرصة ممتازة لشباب العلماء في الدول العربية لإنشاء شبكات تعاون مع نظرائهم من العلماء الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك فيما بينهم وتشكيل فرق بحثية مشتركة.





وقد أشار الدكتور سامح سرور الرئيس المشارك للمنتدي،الى أن مجمل المشاركين في المنتدي هذا العام يبلغ ١٠١ مشاركا من ٨٠ جهة مختلفة، منهم ٥١ من أمريكا و٤٩ من الدول العربية منهم ١٣ من مصر وهي أعلي نسبة مشاركة تليها لبنان عشرة مشاركين، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في المنتدي هذا العام ٣٤٪. حيث يحتوي المنتدي علي عشرين محاضرة تغطي خمس موضوعات وتتميز موضوعات المنتدي بطبيعتها البينية.





وسوف تقوم اكاديمية العلوم الوطنية الأمريكية بتمويل بعض المقترحات البحثية البينية المشتركة التي يقترحها المشاركون.



