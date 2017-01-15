دراسة: التخدير يرتبط بضعف الإدراك العصبي فى الطفولة

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن التعرضات المتعددة للتخدير العام ترتبط مع ضعف الإدراك العصبي وتشوهات الدماغ على المدى الطويل من سرطان الدم الليمفاوي الحاد في مرحلة الطفولة .

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، قام الدكتور بيا بانيرجي من مستشفى سانت جود لبحوث الأطفال في ممفيس، تينيسي، وزملاؤه ، قاموا بجمع بيانات متابعة طويلة الأمد من 212 من الناجين من سرطان الأطفال.

وشملت المعلومات عن المدة والجرعات التراكمية من التخدير والمهدئات والمسكنات، ومزيلات القلق، وموانع العضلات العصبية، وعدد العلاجات الكيميائية.

ووجد الباحثون أن ضعف الإدراك العصبي كان مرتبطًا بالجرعة التراكمية لعقار البروبوفول "المخدر" بنسبة 10%.

ووجد الباحثون أيضًا أن سرعة المعالجة للمعلومات أصبحت أبطأ عندما ارتبطت بارتفاع جرعة مخدر البروبوفول، ومدة التخدير الأطول.

وأضاف الباحثون: "تشير نتائج دراستنا إلى أن الناجين على المدى الطويل من سرطان الطفولة جميعهم يعانون من ضعف كبير في الإدراك العصبي وسلامة المادة البيضاء غير الطبيعية المتعلقة بالتعرض للتخدير بعقارى البروبوفول والفلوران ومدة التخدير الأطول".

وآخيرًا، قال الباحثون أنه ينبغي بذل الجهود للحد من استخدام التخدير العام، وخاصة البروبوفول والفلور عند وجود بدائل مجدية لتوفير ما يكفي من التحكم في الألم والتخدير، لتقليل الضرر على المخ.



