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توتر الحمل قد يؤدي إلى اضطرابات في شخصية الأطفال

توتر الحمل قد يؤدي إلى اضطرابات في شخصية الأطفال

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كشفت دراسة أجريت في فنلندا أن السيدات اللائي عانين من التوتر الشديد في فترة الحمل يعرضن أطفالهن للإصابة باضطرابات فى الشخصية على نحو يفوق بعشر مرات نظرائهن من الحوامل اللاتي لا يعانين من التوتر.

كما كشفت الدراسة أنه حتى النساء الحوامل اللائي يعانين من توتر متوسط ولكن يمتد لفترات طويلة يواجهن مشكلة في نمو الجنين ويستمر ذلك التأثير على الطفل بعد الولادة.

وأجريت الدراسة على 3 آلاف سيدة حامل في فنلندا بعد سؤالهم على درجة التوتر التي يشعرن بها, كما تمت متابعة هذا التأثير على أطفالهم.

وأكد علماء النفس ضرورة تلقى أمهات المستقبل دعم الصحة العقلية لحمايتهم من التوتر الزائد وتأثيراته على الأطفال.


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