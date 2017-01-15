لاصقة تكشف سرطان الشامات والجلد في دقائق

ابتكر فريق من العلماء في جامعة مالمو السويدية، لاصقة طبية يمكنها الكشف عن سرطان الشامات والجلد في الجسم خلال دقائق فقط، بدلًا من الطريقة التقليدية عبر أخذ خزعة من الشامة. بحسب العلماء، تكشف اللاصقة عن سرطان الشامات من خلال تحليل الجزيئات التي تفرزها، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل البريطانية".

قال جون إنجبلوم، أحد المشرفين على الابتكار: نأمل أن تساعد اللاصقة الأطباء في الحصول على نتائج سريعة ودقيقة حول طبيعة الشامات وسرطان الجلد.

وأشار البروفيسور توتجيرداس روزجاس، أحد أعضاء الفريق: "نعمل على تجربة اللاصقة على أشخاص أصحاء وآخرين مصابين بسرطان الجلد والشامات، لتحديد أكبر قدر ممكن من الجزيئات التي يفرزها هذان النوعان من المرض في مراحله المبكرة". وأضاف: نتوقع أن تكون متاحة للاستخدام بحلول عام 2021.