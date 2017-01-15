البيئة : جهود مكثفة لمواجهة نوبات تلوث الهواء بالتنسيق مع المحافظات

تمكنت وزارة البيئة من خلال المحاور المنتشرة في محافظات منظومة قش الارز من تجميع ما يقرب من 1076 طن قش أرز وتم تحرير محضرين للمزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات وذلك في إطار جهود وزارة البيئة وفروعها الإقليمية للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.



كما قامت الوزارة وفقا لبيان صادر اليوم بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص عدد 708 سيارات تبين مطابقة 590 و مخالفة 118 و اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفى مجال التفتيش على المنشأت الصناعية, قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد127 منشأة صناعية تبين منها مطابقة عدد 50 منشأة وتوقف عدد 39 منشأة عن العمل ومخالفة عدد 38 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فيما وصل عدد البلاغات التي وردت لخدمة المواطنين بالوزارة إلى 3 بلاغات تم التعامل معها وتوجيه المحاور المختصة إلى أماكن تلك البلاغات.

واستكمالا للدور التوعوي لوزارة البيئة قامت الأفرع الإقليمة المعنية بمنظومة قش الأرز أمس بتنفيذ عدد 38 ندوة توعوية للمزراعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه ويتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بين الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.



