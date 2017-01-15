استئصال ورم يزن 5 كجم من رأس طفل حديث الولادة بسوهاج

نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب التابع للمستشفى الجامعي في سوهاج، بالتعاون مع قسمي التخدير والأطفال في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يعاني من ورم في الرأس يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم رأسه.

وقال أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الفريق الطبي أجرى التدخل الجراحي الدقيق لإنقاذ حياة الطفل في اليوم الثالث من ولادته، وتم استئصال ورم يبلغ وزنه 5 كيلو جرامات بعد إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة للطفل.

وأكد أنه تم الحفاظ على الشرايين والأوردة المخية وجميع المناطق الحيوية في المخ واستكمال حجز المولود في عناية الأطفال لاستكمال العلاج والمتابعة وهو الآن بصحة جيدة وعلاماته الحيوية منتظمة ولا يعاني من أي ضعف بأي طرف من الأطراف الأربعة.



