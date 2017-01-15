رئيس أكاديمية العلوم وقنصل فرنسا بالإسكندرية يبحثان التعاون المشترك

بحث رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار اليوم /الأحد/ مع قنصل فرنسا بالإسكندرية جانينا إيريرا سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة.







وقدم عبدالغفار خلال اللقاء الذي عقد بمقر الأكاديمية في أبي قير عرضا موجزا عرف من خلاله قنصل فرنسا باتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وكبريات الجامعات في العالم بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي مع الجامعات الأوروبية والأمريكية.





ومن جانبها..قالت قنصل فرنسا :"سنقوم بمشروعات مشتركة كثيرة في الفترة القريبة 2020 في الإسكندرية بتمويل فرنسي وسنستعين بإمكانات الأكاديمية في هذه المشروعات وسيتم التعاون مع الحكومة المصرية لدعم وتمويل البنية التحتية للنقل بالإسكندرية ومشروع مترو الأنفاق والترام الكهربائي".





وثمنت قنصل فرنسا الدور الكبير الذي تقدمه الأكاديمية في تأهيل طلابها علميا وعمليا..مثنية على ما رأته في الأكاديمية من منشآت كبيرة متقدمة..ومعربة عن اعتزازها بتلك الزيارة لذلك الصرح التعليمي المتميز.ومؤكدة أنها ستنقل للمسئولين في بلادها ما شاهدته في الأكاديمية.