"التعليم العالى" تبحث آليات التعاون مع وفد رعاية الحيوانات المعملية

بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية لتقييم واعتماد رعاية الحيوانات المعملية (AAALAC) بأمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، فى مجال رعاية واستخدام الحيوانات المعملية إجراء التجارب المعملية المختلفة، و تدريب الباحثين المصريين، بالإضافة إلى التعاون فى نشر ثقافة أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات المعملية بالجامعات المصرية.

تم ذلك خلال استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد البروفيسور خافيير جولان مدير المنظمة الدولية لتقييم واعتماد رعاية الحيوانات المعملية (AAALAC) بأمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، والوفد المرافق له، بحضور د.محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، ود. خديجة جعفر رئيس لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة.

ناقش الجانبان مقترح مشروع المرفق المتكامل لرعاية واستخدام حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى بالتعاون مع منظمة AAALAC و المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وطالب الوزير بضرورة توفير المعلومات الخاصة بالمشروع المقترح، ووضع الإطار العام له بمختلف جوانبه بشكل متكامل.

ومن جانبه استعرض البروفيسور/خافيير جولان الأنشطة التى تقوم بها المنظمة على المستوى الدولى فى مجال تقييم واعتماد رعاية الحيوانات المعملية، فضلاً عن توفير التدريب اللازم لرعاية واستخدام الحيوانات فى المشروعات البحثية، مشيراً إلى أن المنظمة منحت الاعتماد الدولي لأكثر من 1000 شركة وجامعة ومستشفى ووكالات حكومية ومؤسسات بحثية أخرى في 49 دولة حول العالم.

جدير بالذكر أن المنظمة الدولية لتقييم واعتماد رعاية الحيوانات المعملية، هي منظمة غير هادفة للربح تعمل على رعاية الحيوانات في المختبرات العلمية، من خلال تقييم المنظمات التي تستخدم الحيوانات في البحث أو التدريس أو الاختبار، فضلاً عن دورها فى مجال استخدام الحيوانات في المجالات الطبية والعلمية وفقاً للضوابط الأخلاقية والإنسانية.



