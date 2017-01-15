إنستجرام يحذف الاف المنشورات الإرهابية خلال الربع الأخير من 2019

أعلن تطبيق إنستجرام عن حذف ملايين من المحتويات الضارة أو الخطيرة خلال الربع الأخير، بما فى ذلك مئات الآلاف من المنشورات التى تروج للإرهاب وتستغل الأطفال جنسيا.





فقد اتخذ إنستجرام إجراءات ضد 753.700 منشورا يضم محتوى متعلقا بمشاكل الأطفال أو الاستغلال الجنسى للأطفال، و133.300 منشور يروج للدعاية الإرهابية كما اتخذ إجراءات ضد 1.5 مليون منشور متعلق ببيع المخدرات أو الاتجار بها، و58600 منشور متعلق بالأسلحة النارية وذلك فى الربع الثالث من عام 2019 .







يذكر ان إنستجرام تعرض لانتقادات شديدة بسبب دوره فى استضافة المنشورات التى تروج للإيذاء الذاتى











